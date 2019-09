Überraschender Abgang bei der Commerzbank : Finanzvorstand Stephan Engels will seinen Vertrag nicht verlängern und wechselt im kommenden Jahr zur dänischen Danske Bank. Der Manager wolle seinen bis April 2020 laufenden Vertrag aber gern erfüllen, teilte die im MDax gelistete Commerzbank am Donnerstag in Frankfurt mit. Die in Kopenhagen beheimatete Danske Bank kündigte an, dass der gebürtige Hamburger Engels im gleichen Monat praktisch nahtlos in gleicher Funktion in ihr Management wechseln soll.

Der frühere Mercedes-Manager Engels ist seit April 2012 Chef des Finanzressorts der Commerzbank. Mit Engels verliert die Commerzbank den zweiten Manager aus ihrem aktuellen Vorstand. Firmenkundenchef Michael Reuther verlässt das Institut zum Jahresende. Sein Nachfolger wird der ehemalige Chef der Direktbank ING Diba, Roland Boekhout.

Die Danske Bank steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale Europas. Es geht um mutmaßliche Verstöße gegen Vorschriften zur Vermeidung von Geldwäsche in der Niederlassung in Estland. Dort sollen rund 200 Milliarden Euro gewaschen worden sein. In mehreren Ländern laufen Ermittlungen gegen das Geldhaus.

In Dänemark wird der Bank nun weiteres Fehlverhalten vorgeworfen. Letzte Woche hat die Finanzaufsicht die Danske Bank bei der Polizei angezeigt. Der Vorwurf: 87 000 Kunden wurden beim Kauf von Investitionsprodukten falsch beraten und zahlten zu hohe Gebühren.

Im Juni hatte der Niederländer Chris Vogelzang den Chefposten in Kopenhagen übernommen. Im ersten Halbjahr 2019 hat die Danske Bank 13600 Privatkunden verloren./stw/ben/DP/nas

