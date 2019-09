Das Explorationsziel "Faisanes" auf dem San Marcial-Projekt von Goldplay Exploration liefert weiter hochgradige Ergebnisse. Die Aktie der Kanadier schnellt hoch und ist auf dem Weg zum Jahreshoch.

Perfektes Umfeld für operative Fortschritte

Der Silberpreis legt weiter zu und bietet damit ein perfektes Umfeld für Goldplay Exploration (0,25 CAD | 0,16 Euro; CA38149Q1046). Denn die Kanadier besitzen für ihr Flaggschiff-Projekt San Marcial in Mexiko eine Ressource mit insgesamt 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wobei sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie "indicated" befinden (mehr hier). Nun liefert der Rohstoffexplorer aber auch operative Argumente für einen Kauf der Aktie. Denn Goldplay veröffentlichte neue Sample-Ergebnisse für das "Faisanes"-Ziel, eines von acht als aussichtsreich identifizierten Bereichen auf der Liegenschaft. In einem wieder geöffneten, alten Stollen stießen die Geologen unter anderem auf einen Abschnitt von 6 Metern mit 232 Gramm Silber je Tonne Erz (g/t). Goldplay ...

