BMW-Calls mit Verdoppelungspotenzial

In den vergangenen Monaten befand sich der Kurs der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) stark unter Druck. Notierte die Aktie noch Mitte April 2019 bei 78 Euro, so war sie Mitte August bereits um 25 Prozent billiger im Bereich von 58 Euro zu bekommen. Im Zuge der generellen Markterholung konnte sich die BMW-Aktie in den vergangenen Tagen wieder oberhalb der Marke von 60 Euro etablieren. Die deutlich wachsenden Absatzzahlen in den USA im August beflügelten den Aktienkurs im frühen Handel des 5.9.19 kurzfristig auf bis zu 62 Euro.

Kann die BMW-Aktie ihren aktuellen Erholungsversuch in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 66 Euro fortsetzen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 2.8.19), dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 64 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 64 Euro, Bewertungstag 15.11.19, BV 0,1, ISIN: DE000GB1CD28, wurde beim Aktienkurs von 61,76 Euro mit 0,161 - 0,164 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der BMW-Aktie in spätestens einem Monat auf 66 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,31 Euro (+89 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 57,9998 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 57,9998 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP2C658, wurde beim Aktienkurs von 61,76 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro taxiert.

Gelingt der BMW-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 66 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,80 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 57,036 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 57,036 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HV98739, wurde beim Aktienkurs von 61,76 Euro mit 0,50 - 0,51 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 66 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,89 Euro (+75 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de