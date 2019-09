EVN hat gestern auf Jahreshoch geschlossen, mit +23 Prozent liegt man nun ytd deutlich besser als der ATX, für den man (das sag ich jetzt einmal an) bei der nächsten Umstellung im März 2020 wieder ein Kandidat ist. Interessant ist, dass der jüngste Kursanstieg (der fast die komplette 2019er-Performance brachte) erst vor einem Monat, zeitgleich mit dem Ende der Kohlverstromung in Dürnrohr begonnen hat, und das in einem schwachen Gesamtmarkt. EVNs IR-Chef Gerald Reidinger zum gabb: "Durch das Ende der Kohleverstromung in Dürnrohr kann es natürlich sein, dass neue Investorenschichten angesprochen werden. Mit unserer Investitionsstrategie, die vor allem das regulierte Netzgeschäft, die erneuerbare Erzeugung und die Trinkwasserversorgung in ...

