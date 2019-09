Brenntag AG: Dr. Christian Kohlpaintner wird neuer Vorstandsvorsitzender DGAP-Ad-hoc: Brenntag AG / Schlagwort(e): Personalie Brenntag AG: Dr. Christian Kohlpaintner wird neuer Vorstandsvorsitzender 26.09.2019 / 07:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der Brenntag AG hat Dr. Christian Kohlpaintner mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und als Mitglied des Vorstands bestellt. In den letzten rund zwei Jahrzehnten hat Christian Kohlpaintner verschiedene Managementfunktionen in führenden internationalen Unternehmen ausgeübt und war zuletzt Mitglied des Executive Committees bei Clariant International Ltd. Christian Kohlpaintner wird die Nachfolge des amtierenden Vorstandsvorsitzenden, Steven Holland, antreten, der zum selben Zeitpunkt aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Stefan Zuschke, Aufsichtsratsvorsitzender der Brenntag AG, begrüßte die Ernennung von Christian Kohlpaintner und betonte, dass Christian Kohlpaintner die richtigen Qualifikationen für die Rolle des Vorstandsvorsitzenden von Brenntag mitbringe. Gleichzeitig dankte Stefan Zuschke im Namen des Aufsichtsrats dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden, Steven Holland, für seinen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Brenntag. Kontakt: Brenntag AG Thomas Langer, Vice President, Corporate Finance & Investor Relations Telefon: +49 201 6496 1496 Fax: +49 201 6496 2003 Email: ir@brenntag.de www.brenntag.com 26.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Brenntag AG Messeallee 11 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0) 201 6496 0 Fax: +49 (0) 201 6496 1010 E-Mail: ir@brenntag.de Internet: www.brenntag.com ISIN: DE000A1DAHH0 WKN: A1DAHH Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 880365 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 880365 26.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A1DAHH0 AXC0054 2019-09-26/07:29