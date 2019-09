Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 34 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf kurze Sicht hielten die operativen Herausforderungen an, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen für den Schmierstoffhersteller und trägt damit der Schwäche in der Automobilindustrie Rechnung./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 07:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2019 / 08:17 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-09-05/10:50

ISIN: DE0005790430