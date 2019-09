IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics bei YuShop Global aufgenommen, um chinesische Vorbestellungen von hochwertigen Kosmetikbestandseinheiten auf Hanfbasis über eine der führenden grenzüberschreitenden Lifestyle/E-Commerce-Plattformen Chinas zu ermöglichen

Vancouver (British Columbia), 5. September 2019. AgraFlora Organics International Inc. (CSE: AGRA, Frankfurt: PU31, OTCPK: AGFAF) (AgraFlora oder das Unternehmen), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, freut sich, die folgenden Betriebsupdates sowie den Vertriebsleitfaden hinsichtlich des zu 50 Prozent unternehmenseigenen Joint Ventures (das JV) Eurasia Infused Cosmetics Inc. (Eurasia Infused) bereitzustellen:

- Produktverzeichnis von YuShop Global (HK) Limited (YuShop) für mit CBD angereicherte und kanadische Bio-Verbrauchsgüter auf Hanfölbasis:

- Ermöglicht den sofortigen Zugang zu den boomenden Märkten für mit CBD angereicherte Verbrauchsgüter in China/Hongkong

- Hyper-Targeting von 1,08 Milliarden WeChat-Nutzern durch eigene Marketingalgorithmen von YuShop, eine Reihe von Automationstools und Influencer-Kampagnen

- Vorbestellungen, die über das E-Commerce-Portal bzw. die App von YuShop mit einem aktiven Nutzerprofil von über 500 Millionen Verbrauchern abgewickelt werden

- Erweiterte Marketing- und Vertriebsinitiativen, die in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden, einschließlich der Einführung von stark frequentierten Einzelhandelskanalpartnern sowie von 1.500 Luxus-Heilbädern

- Zunächst 3 Bestandseinheiten, die vollständig individuell gestaltet und für die Märkte in China/Hongkong zertifiziert sind und vom Kontraktpacker des Unternehmens für den Versand verpackt werden, um erwartete Vorbestellungen abzuwickeln

- Fortlaufende Produktentwicklung einer Reihe von mit CBD angereicherten Verbrauchsgütern und nutrazeutischen Produktformulierungen

- Eurasia Infused befindet sich in einer taktisch günstigen Position, um von der Erweiterung der Wachstumsgeschichte von mit CBD angereicherten Verbrauchsgütern in Asien zu profitieren:

- Vielfältiges Portfolio an mit CBD angereicherten und/oder auf Hanföl basierenden Verbrauchsgut-Körperpflegeprodukten

- 10 Jahre Erfahrung beim Import und der individuellen Gestaltung hochwertiger kanadischer Verbrauchsgüter für den chinesischen Markt

- Prognostizierte Markteinführung von Kurzzeitgeschäften im 2. Quartal 2020, die das nachgelagerte Profil und die Markenpräsenz des Unternehmens wirtschaftlich und zeitnah erweitern

- Der JV-Partner von AgraFlora, CBD Group Asia Ltd. (CBD Group) mit Sitz in Hongkong, hat bereits zuvor erstklassige kanadische Verbrauchsgüter an die größten chinesischen Einzelhandelsketten und Lebensmittelläden vertrieben, einschließlich RT-Mart International Ltd. und Carrefour SA.

- RT Mart allein betreibt über 484 Einzelhandelsstandorte in 233 Städten und 29 chinesischen Provinzen und verzeichnete im Jahr 2018 einen Umsatz von 20 Milliarden Dollar.

Eurasia Infused kontrolliert mittels einer kommerziellen Konzession mit CBD Group ein mit YuShop unterzeichnetes Vertriebsabkommen hinsichtlich Beauty- und Wellnessprodukte auf CBD- und Hanfbasis für die Gebiete der Volksrepublik China und der Sonderverwaltungszone Hongkong. Das Vertriebsabkommen erweitert das solide Portfolio von AgraFlora an mit CBD angereicherten und/oder auf Hanföl basierenden Verbrauchsgut-Körperpflegeprodukten.

Brandon Boddy, Chief Executive Officer und Chairman von AgraFlora, sagte: Wir sind äußerst zuversichtlich hinsichtlich einer intensiven asiatischen Kommerzialisierungskampagne der umfassenden CBD-Produktreihe von Eurasia Infused. Unterstützt durch die rasche Aufnahme unserer drei Vorzeige-Kosmetikbestandseinheiten in ihre grenzüberschreitende Lifestyle- und E-Commerce-Plattform werden die bevorstehende Kommerzialisierungsphasen auch die Einführung unserer hochwertigen Produktreihe an Hunderten von stark frequentierten Standorten in den Zentren chinesischer Metropolen umfassen.

Interne Prognosen weisen darauf hin, dass wir bis Ende des zweiten Quartals 2020 über 1,5 Millionen Verbraucher pro Monat erreichen werden, wobei die erzielten Umsätze voraussichtlich entsprechend steigen werden. Unsere hochwertigen CBD- und kanadischen Verbrauchsgüter auf Basis von Bio-Hanföl füllen heute eine unterversorgte Produktkategorie in China und Hongkong und wir sind davon überzeugt, dass sie als Richtwert für mit CBD angereicherte Formulierungen von Verbrauchsgütern dienen wird.

Eurasia Infused ist in der Lage, von den aktuellen und zukünftigen Markttrends im schnell wachsenden Sektor der globalen, mit Cannabinoiden angereicherten Verbrauchsgüter zu profitieren. Die bestehenden vollständigen Anbau- und Produktionskapazitäten unterstützen die Fähigkeit des JV, den Umfang seiner aktuellen Produktlinie rasch auf über 40 Bestandseinheiten zu erweitern. Eurasia Infused schließt die Entwicklungsphase einer Reihe innovativer Bestandseinheiten ab, die speziell auf die Asien-Pazifik-Region zugeschnitten sind, einschließlich

- Bio-Kosmetika mit Anti-Aging-Eigenschaften;

- Shampoos und Conditioner;

- Sonnenschutzmittel.

James Foster, Chief Executive Officer von CBD Group Asia, sagte: Wir freuen uns, unser Geschäftsszenario so rasch nach der Vereinbarung der Bedingungen für unser Eurasia-JV mit AgraFlora auf die Generierung von Umsätzen auszurichten. Asiatische Kunden haben die Aussicht auf den Kauf der Marke Whole Hemp Health von AgraFlora sehr gut aufgenommen, weshalb wir unsere Vertriebspläne durch eine erfolgreiche Aufnahme bei YuShop Global vorangetrieben haben.

Darüber hinaus haben wir mit Gesprächen mit weiteren Partnern innerhalb des bestehenden Vertriebsnetzes von CBD Asia Group begonnen. Diese beinhalten drei weitere große Vertriebsunternehmen mit Sitz in der VR China, um die Vertriebsreichweite nach dieser ersten Markteinführung weiter auszubauen. Die Aussichten für das JV sind äußerst positiv, da der CBD-Markt in Asien rasch wächst, und wir haben das Glück, dass wir durch unser JV mit AgraFlora innerhalb dieses margenreichen Marktes taktisch gut aufgestellt sind.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

