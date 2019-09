Evonik-Calls mit 72%-Chance bei Kursanstieg auf 25 EUR

In den vergangenen 12 Monaten hatten Anleger, die in die im MDAX-Index gelistete Evonik-Aktie (ISIN: DE000EVNK013) investiert hatten, nicht viel Grund zur Freude. Notierte die Aktie Ende September 2018 noch oberhalb von 32 Euro, wurde sie Mitte August 2019 um 34 Prozent tiefer bei 21 Euro gehandelt. In den vergangenen Tagen konnte sich der Aktienkurs deutlich von den Tiefstständen nach oben hin absetzen. Die Nachricht, dass Evonik in ein chinesisches 3D-Druck Start-up investiert, das Implantate für Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie herstellt, verlieh der Aktie einen neuerlichen Schub.

Risikobereite Anleger, die der Aktie trotz der jüngsten Verkaufsempfehlung der UBS, eine weitere Kurserholung auf zumindest 25 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 24 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Evonik-Aktie mit Basispreis bei 24 Euro, Bewertungstag 15.11.19, BV 0,1, ISIN: DE000PX20500, wurde beim Evonik-Aktienkurs von 23,27 Euro mit 0,077 - 0,087 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Evonik-Aktie in spätestens einem Monat auf 25 Euro erholt, dann wird der handelbare Preis des Calls auf 0,15 Euro (+72 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,52 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Evonik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,52 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC33EE1, wurde beim Aktienkurs von 23,27 Euro mit 0,196 - 0,199 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Evonik-Aktie wieder auf 25 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt auf 0,34 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,349 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Evonik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,349 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CU01PM0, wurde beim Evonik-Aktienkurs von 23,27 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Evonik-Aktie auf 25 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,46 Euro (+53 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Evonik-Aktien oder von Hebelprodukten auf Evonik-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de