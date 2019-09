Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada (BoC) widerstand bei ihrer gestrigen Sitzung dem allgemeinen Druck, sich dem dovischen Kurs anderer Zentralbanken anzuschließen, und beließ den Leitzins unverändert bei 1,75%, so die Experten von XTB.Die inländischen Daten würden als solide und die aktuelle Geldpolitik als angemessen angesehen. An den Märkten habe die Haltung für eine gewisse Überraschung gesorgt, da man von einer dovischen Botschaft ausgegangen sei. Die BoC habe zwar keine wirkliche Bereitschaft für Zinssenkungen gezeigt, angesichts der Abwärtsrisiken hinsichtlich der Handelshemmnisse zwischen den USA und China könnte sich dies allerdings ändern. Zudem werde im dritten Quartal eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums erwartet und eine weltweit schwache Nachfrage könnte die Rohstoffpreise belasten. Der USD/CAD (Kanadischer Dollar) habe am Mittwoch den stärksten Rückgang seit dem 3. Januar 2019 erlebt und notiere am Donnerstag leicht oberhalb der 1,32er Marke - der tiefste Stand seit Mitte August. ...

