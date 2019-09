Hannover (www.anleihencheck.de) - Das erhöhte Interesse an Aktien belastete die als sicher geltenden Wertpapiere wie Bundesanleihen, so die Analysten der Nord LB.Zum einen sei am Markt Hoffnung aufgekommen, dass ein ungeregelter Brexit Ende Oktober verhindert werden könne. Zum anderen habe die Rücknahme des Entwurfs zum umstrittenen Auslieferungsgesetz in Hongkong für Entspannung gesorgt. Bei den US-Anleihen sei es ruhig geblieben. Richtungsweisende zehnjährige Papiere hätten mit 101 17/32 Punkten stagniert. Zwar habe das Interesse gestern den Dividendentiteln gegolten, dennoch hätten sich Anleger von den festverzinslichen Papieren nicht gänzlich abgewandt. (05.09.2019/alc/a/a) ...

