Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Hans-Walter Peters, will Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke zu seinem Nachfolger an der Verbandsspitze machen. "Mein Vorschlag ist ganz klar Martin Zielke", sagte Peters auf dem Handelsblatt-"Bankengipfel" in Frankfurt. Er bestätigte die Personalie damit erstmals öffentlich.

Peters, im Hauptberuf Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter des Bankhauses Berenberg, wird sein Amt an der Spitze des Bankenverbands kommendes Jahr abgeben. Der neue Präsident wird im April 2020 gewählt. Zielke, der bereits im Vorstand des Bankenverbands sitzt, hatte sich am Vortag noch zurückhaltend zu der Frage geäußert, ob er als Präsident vorgeschlagen wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2019 04:44 ET (08:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.