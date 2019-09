Am Ende des drittenQuartals (per 30. Juni) stand ein Gesamtumsatz von 28,1 Mio. Euro zuBuche, nach 26,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, teilte dasUnternehmen am Donnerstag mit.Deutliche Steigerungen gab es dank höheren Radiologieumsätzen vorallem im Humanbereich, in dem Segment stieg der Umsatz von 16,9 Mio.auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...