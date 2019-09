Evotec: Die Turnaround-Chance des Jahres?

Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) zählt langfristig zu den Highflyern an der Frankfurter Börse. So verbesserten sich die Notierungen seit 2009 im Schnitt um 28 Prozent p.a. Zwischenzeitlich waren bei Anlegern der im MDAX und im TecDAX gelisteten Aktie aber immer wieder starke Nerven gefragt, wie sich wieder einmal in den vergangenen Wochen gezeigt hatte.

Nachdem Evotec Ende Juli ein 18-Jahres-Hoch bei 26,91 Euro markierte, brachen die Notierungen bis zum 20. August um 32 Prozent auf 18,42 Euro ein (aktuell: 19,56 Euro).

Neue Kursfantasie dank dieser Meldung

Nachdem sich die Aktie des Biotech-Unternehmens zuletzt in der Kursspanne zwischen 19 und 20 Euro stabilisiert hatte, ist Evotec jetzt eine klassische Turnaround-Spekulation. Für neue Kursfantasie sorgt die Meldung, dass Vorstandschef Werner Lanthaler am Dienstag im Xetra-Handel Aktien von Evotec im Volumen von 190.000 Euro gekauft hatte. Der Kauf erfolgte zum Kurs von 19,00 Euro.

