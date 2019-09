MTU Aero Engines AG ist ein führender Hersteller von Triebwerksmotoren und Komplettsystemen. Unter anderem vertreibt der Hersteller auch Gasturbinen, die in zivilen sowie militärischen Bereichen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist MTU in der Instandhaltung von Triebwerken tätig und nutzt sein Know-how aus dem Triebwerksbau. Ein Blick auf die Kennzahlen des Unternehmens offenbart einen derzeitigen Freefloat von knapp über 30 Prozent, weitere 15,2 Prozent gehören der The Capital Group Companies Inc. und dem bekannten Vermögensverwalter BlackRock. Für Aktionäre könnte es durchaus mit Schwierigkeiten verbunden sein, diese Aktie problemlos zu erhaschen.

Beeindruckend präsentiert sich hingegen der Kursverlauf alleine in diesem Jahr, die Aktie konnte seit den Tiefs um 155 Euro gut 65 Prozent an Wert zulegen und markierte bei 257,20 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt. Diese beeindruckende Outperformance wird der Wert auf Dauer jedoch nicht halten können, zeigt sich aber erstaunlich robust gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen und geht offenbar seinen eigenen ...

