Original-Research: DEAG Deutsche Entertainment AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu DEAG Deutsche Entertainment AG Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment AG ISIN: DE000A0Z23G6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.09.2019 Kursziel: 6,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Q2 erwartungsgemäß unter Vorjahr - Ausblick vielversprechend DEAG hat vergangenen Freitag den H1-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. [Tabelle] Deutliche Umsatzverschiebung durch einzelne Großveranstaltungen: Die Erlöse lagen in Q2 mit 38,4 Mio. Euro wie erwartet deutlich unter Vorjahr (91,0 Mio. Euro; -57,8% yoy). Zurückzuführen ist dies zum einen auf den Wegfall des Umsatzbeitrags der zum 30.06.2018 entkonsolidierten RGL Ltd. (Vj: 6,5 Mio. Euro). Zum anderen wirkte sich die in der Live-Entertainmentbranche üblichen unterschiedlichen Zeitpunkte einzelner Veranstaltungen negativ aus. So generierte DEAG die höheren Umsätze im Vorjahr hauptsächlich durch die 12 Stadionshows mit Ed Sheeran, die alle in Q2 2018 stattfanden. Im laufenden Jahr finden die sechs Ed Sheeran-Konzerte allesamt in Q3 statt. Darüber hinaus fallen viele großvolumige Konzerte (u.a. Böhse Onkelz, Foreigner) in diesem Jahr ebenfalls in das dritte Quartal. Der Vorstand prognostiziert daher für Q3 ein Umsatzniveau von ca. 55 Mio. Euro (+60% yoy). Produktmixeffekte führen zur Margenverbesserung: Das EBITDA ist in Q2 adjustiert um außerordentliche Erträge um 38,2% auf 2,1 Mio. Euro zurückgegangen. Gleichzeitig stieg die Marge aber von 3,8 auf 5,5%. Zurückzuführen ist dies auf einen besseren Produktmix, da sich DEAG zunehmend auf margenstärkere Events fokussiert (u.a. Disney on Ice) und einen relevanten Teil der Tickets über die eigene Ticketing-Plattform MyTicket verkauft. Das Periodenergebnis ging aufgrund eines erhöhten Zinsaufwands auf -1,1 Mio. Euro zurück (vs. adj. -0,2 Mio. Euro im Vj.). Grund dafür ist in erster Linie die Aufnahme von Fremdkapital zur Wachstumsfinanzierung (20 Mio. Euro Anleihe 2019/2023). Vielversprechender Ausblick auf H2: Der Vorstand hat die Jahresziele bestätigt (??zUmsatz und EBITDA moderat über Vorjahr") und stellt neben dem deutlich stärkeren Q3 auch für das wichtige Jahresschlussquartal eine erfreuliche Entwicklung in Aussicht. DEAG wird bspw. das margenstärkere Eventformat ??zChristmas Garden" im laufenden Jahr an 6 Standorten veranstalten (2018: 3) und die Virtual-Reality-Events ??zTimeRide" von 1 auf 5 Städte ausweiten. Da ein Großteil dieser Tickets exklusiv über die eigene Ticketing-Plattform MyTicket vertrieben wird, sollte sich die Profitabilität weiter verbessern. Effizienzgewinne erwarten wir zudem durch die im Juli gestartete Zusammenarbeit mit dem Schweizer Ticket-Software-Anbieter SecuTix. Wir lassen unsere Prognosen aufgrund der vielversprechenden Veranstaltungspipeline unverändert. Fazit: Die Q2-Zahlen lagen wie erwartet unter Vorjahr. Positiv hervorzuheben ist jedoch die deutlich Margenverbesserung sowie der vielversprechende Ausblick auf das zweite Halbjahr. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 6,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18913.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

September 05, 2019 05:21 ET (09:21 GMT)