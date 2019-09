Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ArcelorMittal von 22 auf 19 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Konjunktursorgen hätten Zykliker zuletzt unter Druck gesetzt und Stahlwerte seien auf Mehrjahrestiefs gesunken, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Eine V-förmige Erholung gebe es zwar nicht, aber die Bewertungen und die geringen finanziellen Risiken deuteten erhebliches Aufwärtspotenzial an. Im Stahlsektor sollten sich Anleger vor allem bei ArcelorMittal positionieren./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-09-05/11:56

ISIN: LU1598757687