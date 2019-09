marktEINBLICKE um 12: DAX-Erholung geht weiter, thyssenkrupp auf Abschiedstour

Am Donnerstag geht die DAX-Erholung weiter. In Hongkong und Italien hat sich die Lage entspannt. Zudem soll im Handelsstreit zwischen den USA und China bald wieder verhandelt werden. Auch das Brexit-Chaos scheint niemanden am Markt so richtig zu stören. Erleben Anleger eine böse Überraschung?

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 12.122 MDAX +0,5% 25.871 TecDAX +1,3% 2.835 SDAX +0,8% 10.906 Euro Stoxx 50 +0,8% 3.477

Die Topwerte im DAX sind thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001), Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) und Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Offenbar will thyssenkrupp heute zeigen, dass der Stahlwert zu Unrecht den DAX bald verlassen muss.

Den vollständigen Artikel lesen ...