Tesla: Sorgt dieses Geschenk für die Trendwende?

Mitten im schwelenden Handelskrieg hat China Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) jetzt eine erstaunliche Ausnahme gewährt: Normalerweise wird pro verkauftem Fahrzeug in der Volksrepublik eine Kaufsteuer in Höhe von 10 Prozent erhoben. Wie aber vor kurzem bekannt wurde, wurde der US-Elektroautohersteller von dieser Umsatzsteuer befreit. Und dies soll nicht nur für das Model 3 gelten, das in Zukunft in China produziert wird.

16 Modelle aufgeführt

Laut dem chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) werden alle 16 in China verkauften Tesla-Modelle aufgeführt. Das macht Tesla zum ersten ausländischen Hersteller, der diesen Vorteil in China genießt, ohne dort einen Joint-Venture-Partner zu haben.

