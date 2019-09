Linz (www.anleihencheck.de) - Die Aussichten für Russland werden derzeit nach unten angepasst, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuell lägen die BIP-Prognosen für 2019 bei 1,5% und für 2020 bei 1,2%. Hauptargument seien die durch die USA ausgesprochenen Sanktionen. Die Zentralbank habe in der letzten Sitzung im Juli den Leitzins auf 7,25% gesenkt. Grund dafür ist bzw. war der nachlassende Inflationsdruck, so die Oberbank. Allgemein werde damit gerechnet, dass der Leitzins bis Ende 2020 bei 6,00% liegen werde. Zur Erinnerung, der Spitzenwert habe Ende 2014 bei 17,00% gelegen. ...

