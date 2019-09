Hannover (www.anleihencheck.de) - Die ECBC-Jahresstatistik zeigt für den globalen Covered Bond-Markt Wachstum an, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Mit dem höchsten Wert seit sechs Jahren finde gleichzeitig auch ein bisher rückläufiger Trend sein Ende. Die Dynamik werde von den internationalen Immobilienmärkten getragen, was auch in dem deutlichen Anstieg bei den hypothekarisch-besicherten Anleihen zum Tragen komme. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...