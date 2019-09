Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat den Korridor für ihren Leitzins auf ihrer Sitzung Ende Juli um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25% gesenkt, so die Analysten von Postbank Research.Begründet worden sei die Entscheidung mit erhöhten Risiken für die US-Wirtschaft, die vom schwachen globalen Konjunkturumfeld und Handelsstreit ausgehen würden, sowie einer moderaten Inflation. Nach Darstellung des FED-Präsidenten stelle der Schritt eine präventive geldpolitische Anpassung in einer immer noch guten US-Konjunktursituation dar. Allerdings sei das Votum nicht einstimmig gewesen. Gleich zwei FOMC-Mitglieder hätten für einen unveränderten Leitzins votiert. Auf der an die Sitzung anschließenden Pressekonferenz habe der FED-Präsident zudem geäußert, dass die Entscheidung nicht notwendigerweise den Beginn einer längeren Serie von Leitzinssenkungen darstelle, habe aber auch explizit weitere Schritte in Abhängigkeit von der Datenlage nicht ausgeschlossen. ...

