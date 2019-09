Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte heute bei einer Feierstunde das 20-jährige Jubiläum der Dienststelle der Deutschen Rentenversicherung Bund in Stralsund. "Die Rentenversicherung ist aktuell die größte Arbeitgeberin in der Hansestadt Stralsund und damit ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region", betonte Angela Merkel in ihrer Funktion als Abgeordnete des Wahlkreises. Sie begrüßte die Entscheidung der Rentenversicherung, nach der Wiedervereinigung einen Verwaltungssitz in Stralsund aufzubauen.



"Die vergangenen 20 Jahre waren geprägt von bester Zusammenarbeit zwischen der Hansestadt Stralsund und der Deutschen Rentenversicherung Bund", so Oberbürgermeister Alexander Badrow anlässlich des Festaktes. Eine gute und stets offene Kommunikation sei der Schlüssel zum Erfolg. "Gemeinsam sind wir Partner und Problemlöser zum Wohle unserer Stadt sowie der Versicherten unseres Landes", sagte Badrow.



"Nach der Wiedervereinigung war es wichtig, Arbeitsplätze in den neuen Bundesländern zu schaffen", sagte Jens Dirk Wohlfeil, Vorsitzender der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Es sei der Rentenversicherung daher von Beginn an ein Anliegen gewesen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region zu gewinnen. "Für viele Menschen eröffnete die Rentenversicherung in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen eine berufliche Perspektive und die Möglichkeit, weiterhin in der Heimat leben zu können", so Wohlfeil.



Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, wies darauf hin, dass der solidarische Gedanke innerhalb einer Gemeinschaft ein hohes Gut sei, von dem alle Beteiligten profitieren: Der Zuzug der Bundesbehörden in die neuen Bundesländer habe das Zusammenwachsen von Ost und West gefördert und neue Arbeitsplätze geschaffen. In der Dienststelle Stralsund werde der Teamgedanke gelebt, bei der Arbeit, bei sportlichen Aktivitäten und auch mit den benachbarten Arbeitgebern aus der Region. "Ich freue mich, dass die Rentenversicherung ein selbstverständlicher Teil von Stralsund geworden ist", so Roßbach.



800 Arbeitsplätze zählte das Haus bei seiner Eröffnung im Jahr 1999. Mittlerweile ist das Verwaltungszentrum auf rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen. Betreut werden hier rund acht Millionen Versicherte, Rentnerinnen und Rentner. Neben der Sachbearbeitung gibt es in Stralsund auch eine Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund. Aktuell werden vor Ort 75 Nachwuchskräfte zu Sozialversicherungsfachangestellten ausgebildet.



