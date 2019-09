FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius Medical Care will 60 Millionen Euro in Unicyte investieren, ein Biotech-Tochterunternehmen im Bereich der regenerativen Medizin mit Fokus auf Nierenerkrankungen und anderen Krankheiten, wie der Konzern mitteilte. Unicyte mit Sitz in Oberdorf in der Schweiz will die Mittel vor allem dazu nutzen, um 2020 mit seinen ersten Produktkandidaten klinische Studien zu starten und die erforderlichen Herstellungsverfahren zu etablieren.

Regenerative Medizin ermöglicht laut FMC neue Therapien für chronisch Nierenkranke, die unter anderem das Fortschreiten der Erkrankung deutlich verlangsamen könnten. Somit werde sie für die Branche immer wichtiger, sagte FMC-CEO Rice Powell.

September 05, 2019 06:21 ET (10:21 GMT)

