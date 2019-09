DATRON AG: DATRON AG ernennt Dr. Robert Rost zum neuen Vorstand Technik DGAP-Ad-hoc: DATRON AG / Schlagwort(e): Personalie DATRON AG: DATRON AG ernennt Dr. Robert Rost zum neuen Vorstand Technik 05.09.2019 / 12:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DATRON AG ernennt Dr. Robert Rost zum neuen Vorstand Technik Mühltal, 5. September 2019 Der Aufsichtsrat der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen High-Speed CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, hat heute beschlossen, Dr. Robert Rost mit sofortiger Wirkung zum Vorstand Technik für die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Seit seinem Eintritt in die DATRON AG Anfang 2016 hat Herr Dr. Rost zahlreiche verantwortungsvolle Funktionen im Bereich Forschung & Entwicklung begleitet. Dabei trieb er die zukunftsweisende Technologie-Fokussierung und die technische Entwicklung des Unternehmens insbesondere mittels der wirtschaftlich sehr erfolgreichen DATRON next Maschinensteuerung als Ingenieur und Teamleiter Neuentwicklung/Zukunftsprodukte, später als Leiter Produktentwicklung und bis dato als Bereichsleiter Forschung und Entwicklung mit voran. Gleichzeitig verhalf er der DATRON AG dazu, zahlreiche Forschungsprojekte zugunsten neuer potenzieller Produkte zu gewinnen. Herr Dr. Rost schloss 2009 sein Maschinenbau-Studium erfolgreich mit den Abschlüssen Dipl.-Ing. und M.Sc. an der TU Darmstadt ab und promovierte ebenfalls dort 2016 zum Dr.-Ing. im Fachbereich Maschinenbau. Er sammelte praktische Erfahrungen in der freien Industrie und am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen der TU Darmstadt. "Wir freuen uns sehr, dass wir die elementar wichtige Position des Vorstands Technik so schnell mit einem hochkarätigen Kompetenzträger wie Dr. Rost besetzen konnten. Er bringt die notwendige technologische Expertise und eine frische Komponente in das Gremium der langjährig erfahrenen Vorstandskollegen," kommentierte Dr. Thomas Milde, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DATRON AG, die Ernennung. Dr. Robert Rost (38) ist verheiratet und hat zwei Kinder. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die ursprünglich am 30.06.2020 endenden Amtszeiten von Herrn Dr. Arne Brüsch sowie von Herrn Michael Daniel als Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft zu verlängern und sie für die Zeit bis zum Ablauf des 30.06.2025 zu bestellen. Über DATRON: Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Den-talfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallabo-ren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie HochleistungsDosiermaschinen für industrielle Dicht und Klebanwendungen. Durch neueste Technologie, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Ein-bindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen für Kun-den in aller Welt an. DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedri-gem Energieverbrauch aus und werden unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunst-stoff und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik eingesetzt. Unsere derzeit aktiven rund 2.000 Maschinenkunden aus dem In und Ausland arbeiten mit etwa 5.000 DATRON Maschinensystemen. DATRON befindet sich seit Jahren auf profitablem Wachstumskurs. So wurde 2018 mit 26 Handels- und Servicepartnern weltweit ein Umsatz von rund EUR 55,7 Mio. und ein EBIT von EUR 5,1 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 270 Mitarbeiter. DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet, darunter diverse red dot industrial design awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube 2019) und der red dot communi-cation award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next. Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de. Kontakt: DATRON AG IR@datron.de In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal 05.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATRON AG In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal Deutschland Telefon: 06151 1419 0 Fax: 06151 1419 29 E-Mail: info@datron.de Internet: www.datron.de ISIN: DE000A0V9LA7 WKN: A0V9LA Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 869133 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 869133 05.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A0V9LA7 AXC0178 2019-09-05/12:53