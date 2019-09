Immer wenn der Name Nikola Motors fällt, wird es besonders spannend in der Nel-Aktie (WKN: A0B733). Denn Anleger wissen, Nikola ist einer der großkapitalisierten Player im boomenden Wasserstofftruck-Sektor. Die Investmentexperten von ValueAct Capital Management beispielsweise glauben, dass das eLKW-Startup der Gamechanger für Wasserstoff-Elektro-Nutzfahrzeuge sein wird.

In Hoffnung auf die erwarteten Mega-News zog die Nel-Aktie an seit letzter Woche von 0,625 Euro auf knapp 0,75 Euro am Dienstag. Vom Nikola-CEO Trevor Milton war das Umfeld per Twitter angeheizt worden - er hatte in einem Tweet für Dienstag "großartige Nachrichten" angekündigt. Für Nel sollten sich diese aber als "Non-Event" herausstellen. Dennoch gibt es Grund zum Jubeln.

Wie Nikola Motors am Dienstag mitteilte, plant das Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde, in der das Startup aus Phoenix prominente Investoren begrüßen kann. ...

