Munsbach (www.anleihencheck.de) - Seit Beginn des Jahres sind die Renditen auf US-Treasuries gefallen, so die Experten von ETHENEA.Diese Entwicklung habe sich in den vergangenen Wochen verschärft und beschleunigt und werfe die Frage auf, wie tief das Renditeniveau der US-Staatspapiere sinken könne."Es sprechen mehrere Faktoren dafür, dass die Rendite auf zehnjährige Treasuries in den nächsten sechs bis neun Monaten auf 0,7 Prozent sinken könnte", sage Niels Slikker, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA. Viele Erklärungen und Gründe seien diskutiert worden, warum die Renditen von Staatsanleihen in den USA zuletzt so gesunken wären - von geringeren Inflationserwartungen, über Demografiefaktoren und den Handelsstreit bis hin zu Konjunktursorgen und Rezessionsängsten. "Dabei haben die niedrigeren Inflationserwartungen auf jeden Fall eine Rolle gespielt, erzählen aber nur einen Teil der Geschichte. Denn die Safe-Haven-Käufe von US-Treasuries sprechen eine klare Sprache: Die Finanzmärkte glauben nicht mehr, dass eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China bevorsteht." ...

