Der Paketdienstleister GLS Germany setzt im Rahmen des Projekts "City-Logistik - Modell Düsseldorf" jetzt acht VW eCrafter in der NRW-Landeshauptstadt ein. Begonnen hatte das Projekt Anfang dieses Jahres mit zwei eCraftern und zwei eBikes. Jetzt werden sechs eCraftern zusätzlich in die Flotte aufgenommen. Die Fahrzeuge sind wie die ersten beiden Exemplare in einem zentral gelegenen City-Depot im Karstadt-Parkhaus ...

