++ Europäische Aktienmärkte beginnen den Tag mit Gewinnen ++ Auftragseingang in der deutschen Industrie liegt im Juli unter den Erwartungen ++ DE30 kämpft an wichtigem Widerstand ++Nach einem Telefonat zwischen chinesischen und US-amerikanischen Beamten hat sich die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten deutlich verbessert. Beide Seiten einigten sich darüber, in den kommenden Wochen die Verhandlungsgespräche wieder aufzunehmen. Diese Informationen wurden auch vom US-Finanzministerium bestätigt, es wurde jedoch kein genauer Termin für ein solches Treffen genannt (Hinweise deuten auf Anfang Oktober hin). Das chinesische Handelsministerium bestätigte, dass die Gespräche mit den USA sehr gut verlaufen seien, aber es hatte nicht vor, die bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereichte Klage ...

