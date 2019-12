Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten europäischen Aktienindices profitieren weiterhin von den positiven Kommentaren zum Handel und notieren am Donnerstag höher, so die Experten von XTB. Bei Aktien aus Deutschland und Großbritannien sei eine gewisse Schwäche zu erkennen, da der FTSE 100 (UK100) und der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in der Nähe der gestrigen Schlusskurse kämpfen würden. ...

