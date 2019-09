Luzern (ots) - Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr startet am 12. September die zweite Luzerner Weinmesse in der Kornschütte Luzern. Unter dem Motto «Alles für den perfekten Weingenuss» werden 41 Weinhändler und Winzer über 1200 Weine anbieten. Vom Luzerner Riesling-Silvaner bis zum neuseeländischen Pinot Noir bildet das Sortiment die Vielfalt der Weinwelt ab.



Vom 12. bis 15. September öffnet die Luzerner Weinmesse zum zweiten Mal ihre Türen. Inmitten der malerischen Luzerner Altstadt bieten 41 Weinhändler und Produzenten Einblick in die vielschichtigen Charaktere der über 1200 vor Ort vertretenen Rot-, Weiss-, Rosé-, Süss- und Schaumweine. Vom preisgekrönten Luzerner Wein über die Hot Spots des schweizerischen, französischen, italienischen und spanischen Weinbaus bis hin zum neuseeländischen Pinot Noir mit Luzerner Wurzeln. Bei diesem Querschnitt durch die Weinwelt treffen Weininteressierte auf Bewährtes, Geheimtipps und Neuentdeckungen.



Wein- und Händlersuche



Im Onlineshop der Luzerner Weinmesse sind sämtliche Weine abgebildet, die vor Ort vertreten sind. So haben alle Besucher bereits im Vorfeld die Möglichkeit, sich anhand verschiedener Filtermöglichkeiten wie zum Beispiel Rebsorten, Jahrgang oder Speiseempfehlungen umfassend über das Sortiment zu informieren und Favoriten für den Besuch vorzumerken.



Allgemeine Informationen



Dauer: 12. - 15. September 2019

Ort: Kornschütte Luzern, Kornmarkt 3 in 6004 Luzern

Tickets: Tageskasse CHF 15.-, Onlineshop CHF 12.-,

Einlass unter 18 Jahren nur in Begleitung Erwachsener

Veranstalter: MCH Messe Schweiz (Basel) AG

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 15.00 - 21.00 Uhr,

Sonntag von 13.00 bis 19.00 Uhr

Website: https://www.luzernerweinmesse.ch

Facebook: facebook.com/BaslerLuzernerweinmesse

Instagram: instagram.com/Basler_Luzerner_Weinmesse Kontakt:



Benjamin Müller

Head Communications

Tel. +41 58 206 35 83

benjamin.mueller@messe.ch



Original-Content von: Luzerner Weinmesse / MCH Group, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100014880