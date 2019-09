Köln (www.fondscheck.de) - Ab sofort verstärkt Simon Baxter als Portfoliomanager das Buy and Maintain Fixed Income Team bei AXA Investment Managers (AXA IM), so AXA Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Simon Baxter wird integraler Bestandteil eines vierköpfigen Portfoliomanager-Teams in London, das sich auf globale Credit-Strategien und Cashflow Delivery Investing-Lösungen konzentriert. Darüber hinaus wird er für die Verwaltung der Credit Portfolios verantwortlich sein. Simon Baxter berichtet an Lionel Pernias, Head of Buy and Maintain. ...

