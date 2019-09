Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind acht neue Exchange Traded Commodities (ETCs) von BNP Paribas Arbitrage Issuance über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Die neuen ETCs würden Anlegern die Möglichkeit bieten, an der Wertentwicklung von Terminkontrakten auf einzelne Industriemetalle und Rohstoffe aus dem Energiebereich zu partizipieren. Die jeweiligen Kontrakte würden an der London Metal Exchange (LME) gehandelt und würden sich auf Aluminium, Blei, Zink und Zinn sowie Benzin, Heiz- und Schweröl beziehen. ...

