Die wichtigste News des Jahres (bis jetzt)!

Ohne diese News sind die bisher erreichen Meilensteine wertlos! Alles Erreichte kann nicht in die Tat umgesetzt werden und kann auch so nicht zu klingender Münze werden. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein Flugleit- und Überwachungssystem für Frachtdrohnen entwickelt (FLYTE). Die kanadischen Behörden haben nach zahlreichen Tests ihren Sanktus erteilt und die erforderlichen Genehmigungen ausgestellt. Dann verkündete das Unternehmen eine 10-jährige Vertragspartnerschaft mit Air Canada, bei welcher der Airlinegigant seinen Kunden exklusiv die Serviceleistungen von Drone Delivery Canada (WKN: A2AMGZ) - also die Beförderung von Gütern - auf bis zu 150.000 Drohnen Flugrouten anbieten wird. Drone Delivery Canada Announces Commercial Agreement with Air Canada Heute legt man den vorletzten wichtigen Puzzlestein. auf dem Weg zu einem Milliarden Unternehmen! DRONE DELIVERY CANADA (DDC)* WKN: A2AMGZ , TSXV: FLT +++ Breaking News +++ DRONE DELIVERY CANADA OPENS NEW COMMERCIAL OPERATIONS CENTER In der Testphase hatte man natürlich nur das Notwendigste am Start. Nun, da die Kommerzialisierung beginnt musste man eine professionelle Anlage installieren, die den künftigen Anforderungen gewachsen ist. Drone Delivery Canada gibt die Fertigstellung des neuen kommerziellen Betriebszentrums bekannt, das global das erste seiner Art ist. Das "Mission Control Center" ist nun offen und einsatzbereit. Das hochmoderne Betriebszentrum ist eine 16.000 Quadratfuß große Anlage, in der bei voller Kapazität 1.500 Drohnen für gewerblich zahlende Kunden weltweit verwaltet werden können. Nachdem man die Anlage fertig gestellt hat plant man den ersten zahlenden Kunden bekannt zu geben, einen großen multinationalen Konzern. Der CEO, Michael Zahra erwartet einen durchschnittlichen Umsatz pro Monat, Drohne und Route von 10.000 CAD. "Mit dem von uns erreichten hohen Grad an technischer Automatisierung unserer Drohnen und unserem patentierten FLYTE-System und dem Operations Center erzielt haben, werden wir niedrige Betriebskosten haben, was zu einem margenstarken Geschäft mit vorhersehbaren monatlichen wiederkehrenden Einnahmen führt." Michael Zahra, President und CEO von DDC News Fazit: Rechnen wir! Bei halber Auslastung von 750 Drohnen wird DDC Umsätze nur so schaufeln. 750 Drohnen x 10.000 CAD = 7,5 Mio. Umsatz pro Monat = 90 Mio. CAD pro Jahr. Wer wird der große multinationale Kunde sein, der die Dienste von Drone Delivery Canada in Anspruch nimmt? Ist er so groß, dass er womöglich die Vorreiterrolle für einen gesamten Sektor hat? Ein großer Logistiker? Ganz ehrlich - ich würde es mir wünschen! Ich kann Ihnen diese Chance nur zeigen, ob Sie diese wahrnehmen, liegt bei Ihnen! Ihr Helmut Pollinger *Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss Enthaltene Werte: CA26210W1005

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )