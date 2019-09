Übergeordnet lässt sich seit dem Bruch des Unterstützungsniveaus von 7,50 US-Dollar eine latente Seitwärtsbewegung in der GoPro-Aktie festhalten, das letzte Tief markierte der Wert erst im gestrigen Handel bei 3,62 US-Dollar. Nach der vorausgegangenen Abwärtsbewegung hat sich aber seit Anfang August ein abwärts gerichteter Keil eingestellt, der in der Charttechnik häufig in Gegenrichtung aufgelöst wird. Die immer stärker werdende Käuferschicht untermauert die gestrige Tageskerze mit dem langen Schatten auf der Unterseite, ein Ausbruch aus dem Keil ist allerdings noch nicht geglückt. Dies könnte jedoch für die kommenden Tage anstehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...