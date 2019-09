Vom 5-Jahres-Tief am 17.06.2019 (52,53 Euro) ging es für die Bayer-Aktie wieder bergauf bis auf aktuell rund 67 Euro. Dennoch bleibt in der 1-Jahres-Betrachtung ein Verlust in Höhe von rund 16% für die Aktionäre der Leverkusener. Für positive Impulse könnte jetzt eine neue Analystenstudie sorgen. Denn:Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit...

