Das vollständige Sortiment umfasst WD_Black Game Drives, superschlanke und portable 5 TB Festplatten und neue Hochgeschwindigkeits-SanDisk-Speicherkarten

IFA - Da die Verbraucher mehr Inhalte als je zuvor produzieren, entwickelt und liefert die Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) innovative Lösungen, die ihnen dabei helfen, das alles zu erfassen, zu teilen und zu verwalten. Auf der IFA 2019 präsentiert Western Digital seine neuesten Angebote aus der WD_Black-Produktlinie mit Gaming-Produkten, sowie aus den Marken WD und SanDisk.

Ob es sich dabei um einen Hardcore-Gamer handelt, der sein Spiel verbessern möchte, um einen Familienhistoriker, der wertvolle Erinnerungen bewahren möchte, oder um einen Fotografen, der die perfekte Aufnahme macht die neuen Produkte sind so konzipiert, dass sie Zuverlässigkeit und Leistung auf Weltklasseniveau bieten, um mit den sich ändernden Anforderungen der Verbraucher an die Datenspeicherung Schritt zu halten. IFA-Teilnehmer können Western Digital in Halle Nr. 17, Stand Nr. 201 besuchen, um die neuen, leistungsstarken Lösungen des Unternehmens hautnah zu erleben:

WD_Black

Die WD_Black-Produktlinie wurde speziell für Gamer entwickelt, die vor der gefürchteten Herausforderung stehen, sich zu entscheiden, welches ihrer Lieblingsspiele sie opfern sollen, wenn sie das Speicherlimit ihrer Gaming-Station erreichen. Zu den fünf neuen Gaming-Lösungen gehört die bemerkenswerte WD_Black P50 Game Drive SSD, die als erstes Gaming-Laufwerk der Branche über eine SuperSpeed-USB (20Gb/s)-Schnittstelle verfügt. Die WD_Black P50 Game Drive SSD wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erhältlich sein. Darüber hinaus umfasst das Portfolio zwei Xbox-lizenzierte Laufwerke, das WD_Black P10 Game Drive für die Xbox One (jetzt erhältlich) und das WD_Black D10 Game Drive für die Xbox One (voraussichtlich Ende dieses Monats erhältlich). Diese beiden Laufwerke werden mit einer Testmitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate** geliefert. Das WD_Black-Portfolio bietet die Leistung, Kapazität und Zuverlässigkeit, die es PC- und Konsolenspielern ermöglichen, ihr Spiel zu meistern und ohne Einschränkungen zu spielen.

WD

Die preisgekrönte My Passport-Serie von portablen Laufwerken wurde aktualisiert, um den Bedürfnissen der heutigen Verbraucher noch besser gerecht zu werden. Mit bis zu 5 TB*, in seiner bisher schlanksten Form, bietet WD den Verbrauchern mehr Kapazität, um wertvolle Fotos, Videos und Dokumente überall hin mitzunehmen und aufzubewahren. Die neuen Laufwerke My Passport und My Passport for Mac verfügen über eine coole neue Farbpalette und ein elegantes Design und verfügen über eine dreijährige eingeschränkte Garantie.

SanDisk

Mit der NVMe-Technologie der nächsten Generation stellt das Unternehmen seine bisher schnellste Speicherkarte vor, die SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B. Die neue Karte wurde für Fotografen und Videofilmer entwickelt, die die fortschrittlichste Technologie benötigen, um mit der steigenden Nachfrage nach hochqualitativen Inhalten Schritt zu halten. Mit rasanten Geschwindigkeiten, mehr als der dreifachen Geschwindigkeit unserer aktuellen Performance-Kartenformate1, ermöglicht die CFexpress-Karte eine durchgängige Aufzeichnung von RAW 6K-Videos3 und eine verbesserte Workflow-Effizienz. Die Karte wird voraussichtlich noch in diesem Jahr verfügbar sein. Darüber hinaus bringt das Unternehmen die 1TB* SanDisk Extreme PRO SD UHS-I-Speicherkarte auf den Markt die weltweit schnellste 1TB* UHS-I-SD-Karte2. Diese extrem leistungsfähige SD-Karte wird voraussichtlich Ende dieses Monats ausgeliefert und ist perfekt für die Aufnahme von 4K UHD-Videos3 und die sequentielle Burst-Modus-Fotografie geeignet.

Ein weiteres bahnbrechendes Produkt von SanDisk, das weltweit erste zwei-in-eins-Drahtlos-Ladegerät mit automatischer lokaler Sicherung, der iXpand Wireless Charger, ist auf der IFA zu sehen. Das neue Gerät bietet Verbrauchern lokale Fotosicherung für Qi-fähige iPhone- und Android-Geräte während des Ladevorgangs. Es ist eine einfache Möglichkeit, Erinnerungen sicher zu bewahren, ohne dass sich die Ladegewohnheiten ändern. Für Verbraucher, die ihr iPhone schnell mit zusätzlichem Speicherplatz ausstatten und Platz für mehr Fotos und Videos schaffen möchten, führt SanDisk außerdem das neue iXpand Flash Drive Go ein. Beide Produkte sind ab sofort in ausgewählten Regionen erhältlich.

"Menschen auf der ganzen Welt vertrauen unseren Lösungen ihre wertvollen Inhalte an, von den neuesten Videospielen über Familienfotosammlungen bis hin zu ihren professionellen Portfolios; alle Western Digital Markenprodukte werden mit dem Kundenerlebnis an oberster Stelle gestaltet. Während wir ihre Inhalte bewahren, sind wir gleichzeitig bestrebt, die bestmögliche Performance und Nutzererfahrung zu erzielen. Unser umfangreiches, branchenführendes Portfolio ist ein gutes Beispiel für dieses Engagement", sagte David Ellis, Vice President of Product Marketing für Content-Lösungen bei Western Digital.

Western Digital bietet das branchenweit breiteste Portfolio an Produkten und Lösungen an, die Menschen bei der Erfassung und Bewahrung ihrer persönlichen Inhalte sowie dem Zugriff auf ihre persönlichen Inhalte und deren Verwaltung unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseiten: WD_Black, WD und SanDisk.

Über Western Digital

Western Digital schafft Umgebungen, die Daten zum Erfolg verhelfen. Als führendes Unternehmen im Bereich Dateninfrastruktur treibt das Unternehmen die Investitionen voran, die erforderlich sind, um Kunden bei der Erfassung, Aufbewahrung, dem Zugriff und der Transformation einer ständig wachsenden Datenvielfalt zu unterstützen. Unsere branchenführenden Lösungen schöpfen das volle Potenzial sämtlicher Datenträger aus, von fortschrittlichen Rechenzentren über mobile Sensoren bis hin zu privaten Geräten. Unsere datenzentrischen Lösungen bestehen aus den Marken Western Digital, G-Technology, SanDisk und WD.

*Wie für Speicherkapazität verwendet, 1GB 1.000.000.000 Bytes und 1TB 1.000.000.000.000 Bytes. Die tatsächliche Nutzerkapazität kann je nach Betriebsumgebung geringer sein.

**Zur Verfügung für eine begrenzte Zeit. Weitere Informationen finden Sie in der Produktverpackung.

1Dreimal höhere Lesegeschwindigkeiten als bei CFast 2.0 Standardkartengeschwindigkeiten von 525 MB/s. Basierend auf internen Tests kann die Leistung je nach Hostgerät, Einsatzbedingungen und anderen Faktoren geringer sein. 1MB 1.000.000 Bytes.

2Entwickelt mit proprietärer Technologie, um Geschwindigkeiten jenseits von UHS-I 104 MB/s zu erreichen; erfordert kompatible Geräte, die solche Geschwindigkeiten erreichen können.

3RAW 6K- und 4K-Videounterstützung kann je nach Hostgerät, Dateiattributen, Einsatzbedingungen und anderen Faktoren variieren. Siehe www.sandisk.com/HD.

2019 Western Digital Corporation oder seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital, das Western Digital-Logo, G-Technology, SanDisk, das SanDisk-Logo, WD, das WD-Logo, iXpand, My Passport, SanDisk Extreme PRO und WD_Black sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die SD- und SDXC-Marken sind Marken von SD-3C, LLC. CFexpress ist eine Marke der CompactFlash Association. Android ist eine Marke von Google LLC. Qi ist eine Marke des Wireless Power Consortium. NVMe ist eine Marke von NVM Express, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der Produktspezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die gezeigten Bilder können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen der Welt erhältlich.

Western Digital Technologies, Inc. ist der Verkäufer von SanDisk-Produkten und Lizenznehmer in Amerika.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der erwarteten Verfügbarkeit, Vorteile, Fähigkeiten, Kapazität, Leistung, Geschwindigkeit und/oder anderer Funktionen der SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B, WD_Black D10 und WD_Black P50 Gaming-Laufwerke. Es gibt eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen ungenau sind, unter anderem: Änderungen der Spezifikationen von Normungsorganisationen, Schwankungen der globalen Wirtschaftsbedingungen, Geschäftsbedingungen und Wachstum des Speicher-Ökosystems, Auswirkungen konkurrierender Produkte und Preise, Marktakzeptanz und Kosten von Rohstoffen und spezialisierten Produktkomponenten, Maßnahmen von Wettbewerbern, unerwartete Fortschritte bei konkurrierenden Technologien; unsere Entwicklung und Einführung von Produkten auf der Grundlage neuer Technologien und die Expansion in neue Datenspeichermärkte; Risiken im Zusammenhang mit Übernahmen, Fusionen und Joint Ventures; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung; und andere Risiken und Unsicherheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") aufgeführt sind, einschließlich des jüngsten von dem Unternehmen vorgelegten periodischen Berichts, den Sie sich ansehen können. Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieses Berichts gelten, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um nachfolgende Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190905005606/de/

