Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Diese Woche gab es aus Großbritannien quasi täglich eine neue Folge des Brexit-Dramas. Was war sonst noch los? Franziska Schimke und Viola Grebe werfen einen Blick auf den DAX, der sich wieder über die 12.000 geschwungen hat, das Hin und Her im Handelskonflikt und das Stühlerücken in den Indizes. Mehr dazu in dieser Ausgabe von "Die Woche".