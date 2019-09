FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement ist bei der geplanten Einlagerung von klimaschädlichem Kohlendioxid in ausgebeuteten Öl- und Gaslagerstätten unter der Nordsee einen Schritt vorangekommen. Vorstandschef Bernd Scheifele unterzeichnete jetzt eine Absichtserklärung für das seit Jahren verfolgte Leuchturm-Projekt mit dem norwegischen Energiekonzern Equinor.

Konkret will der Baustoffkonzern ab 2023 rund 400.000 Tonnen CO2 jährlich, etwa die Hälfte der Emissionen aus dem Zementwerk im norwegischen Werk Brevik, abscheiden und verpressen. Equinor wird daneben prüfen, ob auch CO2 aus anderen Heidelbergcement-Werken im norwegischen Festlandsockel gespeichert werden kann. Das Projekt in Brevik sei "derzeit das technisch ausgereifteste in der Zementindustrie", erklärte Scheifele.

Die Zementindustrie gilt als eine der klimaschädlichsten Branchen. Heidelbergcement hat sich vorgenommen, seine Netto-CO2-Emissionen pro Tonne erzeugtem Zement bis 2030 um 30 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Bislang sind 22 Prozent Absenkung erreicht. Spätestens 2050 will der DAX-Konzern CO2-neutralen Beton anbieten können.

September 05, 2019

