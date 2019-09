NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im August gedämpfter als im Vormonat gezeigt und dabei die Prognosen verfehlt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich in zweiter Veröffentlichung auf 50,7 (Juli: 53,0) Punkte ab. Volkswirte hatten einen Stand von 51,0 vorhergesagt. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,9 ermittelt worden.

Insgesamt hat sich das Wachstum in der US-Wirtschaft im August verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,7 von 52,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

"US-Unternehmen berichteten im August von einem der schwierigsten Monate seit der globalen Finanzkrise", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Nur zweimal seit der Finanzkrise hätten die Umfragen eine schwächere Expansion angezeigt - und das seien Monate gewesen, in denen das Geschäft vom Regierungs-Shutdown und schlechtem Wetter gebremst worden sei, so Williamson.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2019 10:07 ET (14:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.