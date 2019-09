BERLIN (Dow Jones)--Das Wachstum der erneuerbaren Energien stagniert nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Im vergangenen Jahr wurden 272,9 Milliarden Dollar neu in Kapazitäten für Solar, Wind, Biomasse, Wasserkraft oder Geothermie gesteckt. Das waren 12 Prozent weniger als 2017, wie aus dem Bericht "Global Trends in Renewable Energy Investment" der Vereinten Nationen, des Bundesumweltministeriums und der Denkfabrik Bloomberg New Energy Finance hervorgeht.

Die Entwicklung sei vor allem auf eine Kehrtwende in China zurückzuführen, erklärte der Energieexperte und Studienautor Ulf Moslener von der Frankfurt School of Finance and Management. Nach einem starken Ausbau des Ökostroms habe das Land die Investitionen zuletzt deutlich zurückgefahren. Mit 88,5 Milliarden Dollar gehört China aber immer noch zu den größten Einzelinvestoren bei den Erneuerbaren und stand 2018 für ein Drittel der weltweiten Ausgaben.

Europa investierte 59,9 Milliarden. Exorbitante dreistellige Wachstumsraten hatten Spanien und die Niederlande. Deutschland gab 6,3 Milliarden für grüne Stromprojekte aus, ein Rückgang von 52 Prozent. Grund ist hier vor allem der stockende Ausbau der Windenergie an Land.

Weltweite Ökostromkapazität in zehn Jahren vervierfacht

"Die Investitionen müssen deutlich steigen, sonst schaffen wir die Pariser Klimaziele nicht", sagte der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth (SPD), bei der Vorstellung der Studie in Berlin. Erneuerbare Energietechnologien seien nicht nur sauber und eine zentrale Strategie für den Klimaschutz, sondern auch wirtschaftlich und daher attraktiv für Investoren.

Ein Grund für den Rückgang der weltweiten Investitionen ist aber auch, dass der Preis für die Solarenergie deutlich gesunken ist. Seit 2009 gingen die Kosten um 80 Prozent zurück, erklärte Moslener, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit gestiegen ist. In Deutschland fordern die Erneuerbaren-Anbieter, den Förderdeckel für Solaranlagen aufzuheben. Moslener zufolge entwickelten sich die Preise aber dahin, "dass das ein Selbstläufer wird".

Mit Blick auf die global installierte Kapazität erneuerbarer Energien geht der Trend insgesamt nach oben. Binnen eines Jahrzehnts hat sie sich auf 1.650 Gigawatt vervierfacht. Die Ökostromtechnologien haben inzwischen auch die Fossilen überholt. So soll die weltweit installierte Photovoltaik bis Jahresende rund 663 Gigawatt betragen. Auf Platz zwei liegen Kohlekraftwerke (529 Gigawatt), gefolgt von Wind und Gaskraftwerken (487 und 438 Gigawatt). Auch setzen immer mehr Länder auf Erneuerbare: 2018 waren es 29 Länder, vier mehr als im Vorjahr.

