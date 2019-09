Selbst in der FAZ ist Isra Vision heute großes Thema. Online nachzulesen. Wir haben am 4.9 die Aktie per Turbo-Bull empfohlen - WKN DDU45M. Kurs am 4.9 um 8.06 Uhr - 80 Cent. Kurs jetzt - 1,37 Euro. Bitte kassieren Sie die Gewinne. Es sind mehr als 60% aufgelaufen in 36 Stunden. Übrigens - Zwischenstand unserer 3 ...

