SAN FRANCISCO, Sept. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProLynx gibt heute die Veröffentlichung einer datengestützten Therapie für Typ-2-Diabetes bei Katzen mit PLX039 bekannt, einem GLP-1-Rezeptoragonisten, der einmal pro Monat verabreicht werden kann. Das Unternehmen kündigt zudem den Beginn der Rekrutierung von Katzenpatienten für eine Studie an, die darauf abzielt, die Wirksamkeit und Sicherheit von PLX039 nachzuweisen.

Die Halbwertszeitverlängerungs-Technologie von ProLynx bindet einen Wirkstoff mittels eines selbstspaltenden b-eliminierenden Linkers an einen Träger, der darauf programmiert ist, den Wirkstoff in bestimmten Abständen freizusetzen; nach der subkutanen Injektion wird der Wirkstoff langsam vom Trägerdepot in den Körperkreislauf freigesetzt. In der Publikation) belegt ProLynx, dass PLX039 eine identische Pharmacokinetik und Insulin-freisetzende Aktivität bei Katzen wie Exenatide aufweist, der erste GLP-1-Rezeptoragonist, der für Typ-2-Diabetes bei Menschen zugelassen wurde. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass eine einzige Injektion über einen Monat lang den gewünschten Medikamentenspiegel lieferte. In der Studie werden Katzen auf ihr Ansprechen auf PLX039 vor Therapiebeginn getestet. Auf diese Weise hofft man, dass Katzen, die darauf ansprechen, für die Behandlung vorselektiert werden, und Katzen, die nicht ansprechen, keiner unwirksamen Therapie ausgesetzt werden.

Daniel Santi, Mitgründer und President von ProLynx, erklärte: "Wir können Wirkstoffe, die normalerweise nur Stunden im Körper überdauern, in Formulierungen umwandeln, die eine Woche oder sogar einen Monat im Körper verbleiben." Eric Schneider, Leitender Wissenschaftler und Projektleiter fügte hinzu: "Es gibt nahezu eine Million Katzen mit Diabetes in den USA und Europa. Bei diesen Katzen soll PLX039 eine einzige monatliche Injektion statt der zweimal täglichen dreißig Insulininjektionen (insgesamt 60 pro Monat), die für die Krankheitskontrolle notwendig sind, ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass Tierärzte, Katzenbesitzer und Katzenpatienten eine einmal pro Monat durchzuführende subkutane injizierbare Behandlung von Katzendiabetes begrüßen würden."

Über ProLynx. ProLynx ist ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen, das proprietäre Medikamentenliefersysteme entwickelt für die Verlängerung der Halbwertszeiten von Proteinen, Peptiden und Kleinmolekülen. Das Unternehmen verbessert die Eigenschaften patentfreier Therapeutika für sein eigenes Portfolio und nutzt seine Technologie, um die Halbwertszeiten von Medikamentenkandidaten von Pharmazieunternehmen zu verlängern. Das Unternehmen ist in San Francisco, Kalifornien.