ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftige Gewinne hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag verbucht. Die Stimmung hat sich an den Börsen weltweit deutlich aufgehellt. Im US-chinesischen Handelsstreit gibt es wieder Hoffnung, da Anfang Oktober hochrangige Gespräche in Washington stattfinden sollen. Und mit der Abstimmungsniederlage des britischen Premierministers Boris Johnson ist ein "harter Brexit" unwahrscheinlicher geworden. Aber auch von Konjunkturseite kam Positives. So fielen US-Jobdaten stark aus, vor allem aber auch der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 9.983 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 64,16 (zuvor: 46,68) Millionen Aktien.

Die Uhrenwerte setzten ihre Aufwärtsbewegung fort, erneut gestützt von der Entspannung in Hongkong. Aber auch die Lichtblicke im Handelstreit zwischen den USA und China halfen den Aktien. Swatch verteuerten sich um 3,8 Prozent, Richemont um 2,6 Prozent. Dass die Analysten von Bryan Garnier die Richemont-Aktie auf Neutral von Kaufen gesenkt haben, verpuffte weitgehend.

Bankenwerte rückten ebenfalls vor, weil die Institute von dem steigenden Zinsniveau profitieren. Angesichts der Risikobereitschaft der Anleger wurden Anleihen gemieden, so dass deren Notierungen sanken und im Gegenzug die Renditen stiegen. Credit Suisse gewannen 3,8 Prozent, UBS 3,5 Prozent.

Weniger gefragt waren angesichts der wieder erwachten Risikofreude die defensiven Schwergewichte. Nestle, Novartis und Roche bewegten sich zwischen minus 0,1 und plus 0,5 Prozent.

September 05, 2019

