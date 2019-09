Laval, Frankreich (ots/PRNewswire) - Porsolt SAS, ein seit langem etabliertes Auftragsforschungsinstitut für präklinisches Screening, Wirksamkeit und Sicherheit, hat mit der Vergrößerung seines Experimentierlabors um mehr als 500 m² eine erhebliche Erweiterung seines Forschungslabors abgeschlossen.



Diese Erweiterung schafft Raum für neue Forschungsbereiche von Porsolt, modernste Technologien, mehr In-vitro-Flächen und ein wachsendes Portfolio von präklinischen Modellen. Dies verbessert Porsolts Kapazitäten zur Verwendung von prädiktiven Instrumenten, einschließlich zellbasierten Modellen, um die Anforderungen der Pharma- und Biotech-Unternehmen zu erfüllen und die Pipelines für die Wirkstoffentdeckung zu optimieren.



Diese zusätzlichen Forschungsräume umfassen In-vitro-Labors, auch für Zellkulturen, Durchflusszytometrie, Histologie, Bildgebung und Analyse, die von Fluofarma übernommen wurden. Porsolt erweiterte zudem seine Chemie-, Biochemie-, Biomarker- und Ex-vivo-Kapazitäten sowie seine Inhouse-Möglichkeiten für In-vivo-Studien.



"Diese Erweiterung ist Ausdruck des stetigen Wachstums von Porsolt SAS durch die Aufnahme von neuen Forschungsgebieten und spezialisierter Expertise in den letzten Jahren", erläutert Dr. Guillaume Froget, Präsident und CEO von Porsolt SAS. "Sie versetzt uns in die Lage, die Bedürfnisse unseres wachsenden weltweiten Kundenstamms zu erfüllen, indem wir mehr Phasen des Prozesses der Medikamentenentwicklung abdecken."



Porsolt genießt einen internationalen Ruf für seine Expertise mit physiopathologischen Modellen, kundenspezifischen Verfahren und maßgeschneiderten Lösungen zur Entwicklung von Behandlungen in unterschiedlichen Krankheitsbereichen, wie psychiatrische und neurologische Erkrankungen, Onkologie, akute und chronische Schmerzen, Entzündungen, Herz- und Gefäßerkrankungen, Stoffwechsel- und Essstörungen, Dermatologie und Medizintechnik unter Verwendung von Zelllinien in vitro sowie Krankheitsmodellen bei verschiedenen Spezies in vivo. Porsolt bietet ferner GLP-Sicherheitsevaluierungen von Medikamentenkandidaten vom Screening bis zu regulatorischen Studien vor der ersten Anwendung beim Menschen, einschließlich prädiktiver Toxikologie, vollständiger Bewertung des Herzrisikos sowie Haftung bei Missbrauch und Abhängigkeit.



Über Porsolt



Porsolt SAS ist in Le Genest-Saint-Isle, Frankreich, ansässig und arbeitet mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen, wissenschaftlichen Instituten und Non-Profit-Organisationen zusammen, denen Porsolt spezialisierte Dienstleistungen für präklinische Tests in verschiedenen Krankheitsbereichen, physiologischen Systemen und Prozessen anbietet. Porsolt erbringt Leistungen zur Medikamentenentwicklung in vitro und in vivo, Screening, Wirksamkeit und Sicherheitspharmakologie unter Verwendung von standardisierten und innovativen Techniken unter vollständiger Einhaltung der Guten Laborpraxis GLP (ICH S7). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.porsolt.com (http://www.porsolt.com/) oder senden Sie uns eine E-Mail an contact@porsolt.com.



