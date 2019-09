MyCare Insite Clozapine Test liefert in nur 6 Minuten Ergebnisse von einem der Fingerbeere entnommenen Blutstropfen, damit Mediziner informierte, personalisierte Behandlungspläne direkt am Pflegeort (point of care, POC) erstellen können.

Dies ist der erste und einzige POC-Schnelltest mit CE-Zulassung, der psychosoziale Fachkräfte bei der Behandlung und Überwachung von Patienten mit Psychosen unterstützt.

Saladax Biomedical hat heute bekannt gegeben, dass sein MyCare Insite Clozapine Test jetzt die CE-Zulassung für den Einsatz in MyCare Insite erhalten hat. Der MyCare Insite Clozapine Test ist der bisher erste und einzige POC-Test mit CE-Zulassung für Psychiater zur Behandlung und Überwachung von Patienten mit Schizophrenie.

Der MyCare Insite Clozapine Test liefert genaue und präzise, mit Laborergebnissen vergleichbare Clozapin-Blutwerte. Um fundierte Entscheidungen während einer Patientenvisite treffen zu können, benötigen Psychiater schnell verfügbare Informationen. Der MyCare Insite Clozapine Test liefert Resultate in nur sechs Minuten und erfüllt damit bisher ungelöste medizinische Bedürfnisse. In Absprache mit ihren Patienten können Mediziner diese Ergebnisse nutzen, um den Behandlungserfolg durch Anpassungen zu optimieren.

"Psychosoziale Fachkräfte verfügen über sehr wenige Hilfsmittel, die sie bei der Therapie unterstützen. Folglich leiden ihre Patienten. Mit dem MyCare Insite Clozapine Test steht Medizinern das erste Gerät seiner Art zur Verfügung. Der Test ist ein Beweis dafür, dass Saladax einmal mehr neue Standards für Innovation in der Behandlung und Überwachung von Patienten setzt", so Dr. Salvatore Salamone, CEO und Gründer von Saladax Biomedical. "Wir verändern die Psychiatrie mit nur einem einzigen Blutstropfen."

ÜBER PSYCHOSIS

Eine Psychose beeinflusst die Art und Weise, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Sie führt zum Verlust des Realitätsbezugs. Psychotische Störungen wie beispielsweise Schizophrenie beruhen auf einer Psychose, die sich üblicherweise erstmalig im späten Teenager- oder frühen Erwachsenenalter bemerkbar macht. Es ist nicht bekannt, warum junge Menschen besonders gefährdet sind.

ÜBER DEN MyCARE INSITE CLOZAPINE TEST

Der MyCare Insite Clozapine Test dient der quantitativen in-vitro-Messung von Clozapin im menschlichen Finger-Kapillarblut mithilfe des MyCare Insite.

ÜBER SALADAX

Das 2004 gegründete privat geführte Unternehmen Saladax Biomedical Inc. hat seinen Sitz als Ankermieter mit Ben Franklin TechVentures auf dem Campus der Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania.

Saladax entwickelt Blutschnelltests für den Einsatz am Pflegeort und für Laborgeräte in der Psychiatrie sowie Onkologie. Die mit der Psychiatrieproduktreihe Saladax MyCare gemessenen Medikationsspiegel geben Aufschluss über die Einnahmedisziplin der Patienten und mögliche Ursachen für das Fehlschlagen einer Behandlung. Anhand dieser Tests können Psychiater die Therapietreue genauer beurteilen und die Arzneimitteldosierung bei Bedarf anpassen. Saladax ist der Auffassung, dass eine wirklich personalisierte Medizin erst dann besteht, wenn das richtige Arzneimittel in der richtigen Dosis verabreicht wird. Unsere diagnostischen Reagenzien und Kits werden derzeit in der ganzen Welt vertrieben, und die Verfahren für die Zulassung in den USA laufen. Saladax ist nach ISO 13485:2003 zertifiziert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Saladax.com oder MyCareTests.com.

