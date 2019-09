Schrobenhausen, Deutschland und Detroit und Jinan, China (ots/PRNewswire) - Esau & Hueber, ein seit über 40 Jahren führender Anbieter von Brauereitechnik und Mitglied der BAUER Gruppe, und NDL Craft, ein in China ansässiger globaler Hersteller von hochwertigen Sudhausanlagen und Tanks, haben heute eine neue strategische Allianz angekündigt.



Die Allianz kombiniert die Expertise von Esau & Hueber als Komplettanbieter für den Brauprozess mit NDL Crafts starken Fertigungskapazitäten in China.



Esau & Huebers Geschäftsführer Christoph Sedlaczek kommentiert "Diese strategische Allianz ist die logische Konsequenz aus Veränderungen in der Struktur und den Bedürfnissen unserer Kunden, da globale Lieferketten Best Price-Lösungen auf Lieferantenseite erforderlich machen. Jahrzehntelange technische Entwicklungen in Kombination mit hochmodernen Automatisierungskonzepten wie unserem WinBrew System sind die Basis für den Erfolg".



Lyman Luan, President von NDL Craft, kommentiert "Wir freuen uns über das große Potenzial, unsere Marktdurchdringung global durch die Zusammenarbeit mit einem europäischen High-Tech-Partner wie Esau & Hueber steigern zu können. Das Unternehmen ist in den Bereichen Brautechnik, Engineering, Hefetechnologie und Automatisierung branchenweit führend".



Harald Koch, Geschäftsführer von Esau & Hueber, ergänzt "Durch die Partnerschaft mit NDL Craft können wir unserem globalen Kundenstamm hochwertige Sudhausanlagen mit kürzeren Vorlaufzeiten und weiter optimierten Serviceleistungen bieten. Die von uns entwickelten CRAFT LINE-Systeme sind auf die besonderen Bedürfnisse von Craft Bier-Brauereien zugeschnitten. Diese Systeme sind in ihrer Leistungsfähigkeit erweiterbar, und vereinen professionelle Technik mit hoher Flexibilität".



Informationen zu ESAU & HUEBER:



Esau & Hueber, ein Unternehmensbereich der BAUER Gruppe, verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von funktionalen Modulen und Systemen für die Brau- und Getränkeindustrie mit besonderer Expertise in den Bereichen Hefemanagement und Würzebelüftung.



Unsere Webseiten: www.esau-hueber.de



Informationen zu NDL CRAFT:



Die NDL GROUP mit Hauptsitz in China und Niederlassungen in Detroit (Michigan, USA) und Sheffield (England) ist ein auf Technik und globale Beratung spezialisiertes Unternehmen. Die Gruppe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung und bietet eine große Bandbreite an Dienstleistungen an, um die anspruchsvollen Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. NDL Craft ist ein 2011 gegründetes Engineering-Unternehmen, das Sudhausanlagen herstellt und schlüsselfertige Projekte auf der ganzen Welt bereitstellt.



Unsere Webseiten: www.ndlcraft.com



