Neue Schule in Indien in Zusammenarbeit mit Vicente Ferrer Foundation eröffnet

Mit seiner globalen Initiative Pink Changing LivesSM unterstützt Mary Kay Spanien den Bau einer neuen Kinderschule in Indien über Grenzen hinweg. In Zusammenarbeit mit der Vicente Ferrer Foundation soll die Schule ein Bildungs- und Kulturzentrum werden, das das Leben von Schülern und ihren Familien verändert.

Gema Aznar, General Manager of Mary Kay Spain, during School's inauguration in Anantapur, India. (Photo: Mary Kay Inc.)