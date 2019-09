ZeBuds werden am 5. September auf IFA Showstoppers sowie vom 6. bis 11. September am MyKronoz-Stand iZone Stand 143 vorgestellt

Der Schweizer Wearable-Hersteller MyKronoz gab heute die Einführung von drei Modellen von modischen, erschwinglichen und vollfunktionalen True Wireless-Ohrhörern bekannt: ZeBuds Lite, Premium und Pro.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190905005962/de/

ZeBuds Collection (Photo: MyKronoz)

Die erste Generation von ZeBuds wurde früher im Jahr auf den Markt gebracht und hat bereits gute Noten erhalten.

Obwohl sie dasselbe Ohrhörerdesign und dieselben erweiterten Funktionen und Spezifikationen aufweist, untergliedert sich das neue und vergrößerte ZeBuds-Sortiment in die 3 Unterkollektionen Lite, Premium und Pro, von denen jede in 6 Farben von Ohrhörern mit passendem USB-C-Ladebehälter erhältlich ist. Jede Produktreihe hebt einen anderen Aspekt hervor:

ZeBuds Lite: Der True Wireless-Ohrhörer mit einem matten Ladebehälter erinnert vom Styling her an ein schlankes Feuerzeug. Unverbindliche Preisempfehlung (UPE) von nur 59,90 €/$. Erhältlich ab September 2019.

ZeBuds Premium: In Größe in Form den ZeBuds Lite ähnlich weist die Premium-Version einen eleganten Ladebehälter aus Aluminum auf. Unverbindliche Preisempfehlung von nur 79,90 €/$. Erhältlich ab Oktober 2019.

ZeBuds Pro: Glasveredelter und Qi-zertifizierter, drahtloser Ladebehälter, dessen Form maßgeblich von traditionellen Schweizer Taschenuhren inspiriert wurde. Unverbindliche Preisempfehlung von 99,90 €/$. Erhältlich ab November 2019.

Unter Berücksichtigung des Feedbacks der MyKronoz-Community weisen die neuen ZeBuds nun eine erweiterte Spielzeit von bis zu 16 Stunden auf und funktionieren mit der MyKronoz-App, über die Nutzer die Einstellungen ihrer Ohrhörer, einschließlich einer Equalizer-Funktion zur Erzielung des besten Klangerlebnisses, verändern können und unterstützen OTA-Firmware-Upgrades.

Ein Qi-Drahtlos-Ladebehälter ist nun ebenfalls verfügbar, um das Aufladen so bequem wie möglich zu machen (nur für ZeBuds Pro).

Alle drei Modelle verfügen über eine zuverlässige Bluetooth 5.0-Verbindung zur Fernverwaltung von Musik, Anrufen und Sprachbefehlen.

"ZeBuds ist die perfekte Kombination aus herausragendem Schweizer Design, Sound und Funktion zu einem erschwinglichen Preis?, sagte Boris Brault, Gründer und CEO von MyKronoz. "Um unserem Ziel, Wearables für jederman herzustellen, treu zu bleiben, haben wir drei ZeBuds-Modelle entwickelt, die über einen ähnlichen Kern von Leistungsmerkmalen verfügen, sich aber im Designmaterial und bei den Add-ons unterscheiden, so dass wir mit unseren Produkten, die sich perfekt in das Alltagsleben einfügen, ein größeres Publikum ansprechen können. Die Nutzer sollten in der Lage sein, Gespräche anzunehmen und zu führen, Sprachbefehle zu erteilen, ihre Lieblingsmusik oder Podcasts zu hören, ohne sich zwischen Stil und Leistung entscheiden zu müssen daher haben wir mit der ZeBuds-Kollektion das Beste aus zwei Welten miteinander vereint.?

ZeBuds sind sowohl mit iOS als auch mit Android kompatibel und weisen ein schönes Design und einen leichten Ladebehälter, einen hervorragenden Sound, eine erweiterte Akkulaufzeit, Touchbedienung sowie Sprachbefehlfunktionalität auf und wurden für diejenigen entwickelt, die wahre Drahtlosigkeit genießen möchten, ohne hinsichtlich des Stils Kompromisse eingehen zu müssen.

Mit seiner großen Erfahrung im Bereich der Wearable-Technologie nutzt MyKronoz neue Absatzchancen in dem florierenden Markt für drahtlose Ohrhörer. Die Erweiterung der ZeBuds-Produktreihe scheint ein strategischer Schritt des Unternehmens zu sein, um seinen Sachverstand in der Entwicklung von erschwinglichen verbrauchergerechten Produkten zu nutzen und über eine Diversifizierung ein vollständiges Ökosystem anbieten zu können.

Zusätzlich zu ZeBuds umfasst das Sortiment von MyKronoz ein umfassendes Angebot an modischen Wearables ab 29,90 €/$, zu denen Activity Tracker, Smartwatches, Sport-Smartwatches und Hybridprodukte zählen, die sich an ein breites und vielfältiges Publikum wenden.

ZeTrack ein schlanker, vollfunktionaler hochauflösender Activity Tracker mit farbigem Touchscreen. UPE: 29,90 €/$.

- ZeNeo eine wirklich leistungsstarke Smartwatch mit Mikro Lautsprecher, die wie ein schlanker Activity Tracker aussieht. UPE: 59,90 €/$.

- ZeRound3 Lite die alternativlose Smartwatch für einen aktiven Lifestyle. UPE: 79,90 €/$.

- ZeRound3 die wahrhaft stilvolle, vernetzte Smartwatch mit AMOLED-Display. UPE: 99,90 €/$.

MyKronoz verfolgt mit der bevorstehenden Einführung von ZePop der Hybrid-Smartwatch, die Mode und Technologie unter einen Hut bringt (UPE: 129,90 €/$) sowie ZeTime2 einer Hybrid-Smartwatch aus Edelstahl mit Mikrofon, AMOLED-Display und echten mechanischen Zeigern (UPE: 199,90 €/$) einen innovativen Weg.

__

MyKronoz ist Teil der BOW Group, einem Globalplayer im Bereich Lifestyle-Konsumgüter, der mit seinen beiden Marken:MyKronoz und LEXONweltweit in den Märkten Design und Wearable tätig ist.

Seit Juli 2015 hat BOW sein Kapital für Next Stage AM und dann im Jahre 2017 für PM Equity Partner, den Corporate Venture Fund von Philip Morris International, geöffnet. MyKronoz ZeTime hat in mehr als 100 Ländern über 40.000 Unterstützer gefunden und wurde mit eingeworbenen 8 Millionen US-Dollar die höchstdotierte Hybrid-Smartwatch der Welt. Darüber hinaus weist das Unternehmen auch die größte Crowdfunding-Kampagne, die je von einem europäischen Unternehmen durchgeführt wurde, sowie das 2017 auf Kickstarter am stärksten unterstützte Produkt auf.

Die BOW Group umfasst mittlerweile mehr als 100 Talente, die an den 4 Standorten Paris, Genf, Miami und Shenzhen tätig sind.

