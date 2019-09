Führender eLearning-Anbieter ernennt Branchenveteran zum Leiter der europäischen Expansion

OpenSesame, der eLearning-Innovator, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in London bekannt, um die Partnerschaften und den Kundendienst des Unternehmens in Europa zu stärken. Das Unternehmen ernannte ferner den Branchenveteranen Mehdi Tounsi zum Senior Regional Director Europe, um die Expansion auf dem europäischen Markt zu leiten.

Mehdi Tounsi, Senior Regional Director Europe for OpenSesame (Photo: Business Wire)

Mehdi Tounsi besitzt über 20 Jahre Erfahrung in der Lernbranche und hat den Geschäftsbetrieb verschiedener Anbieter von eLearning-Inhalten und LMS-Unternehmen (Learning Management System) erfolgreich geleitet. Er hat mit globalen Organisationen zusammengearbeitet, um diesen zu helfen, die Herausforderungen im Zusammenhang mit kultureller Vielfalt zu bewältigen, die Kommunikation innerhalb des globalen Betriebs zu verbessern und Lernprogramme zur Verbesserung der Mobilität der Belegschaft zu entwickeln. Als erfahrener Reisender und leidenschaftlicher Linguist hatte Mehdi Tounsi internationale Positionen in Australien, Afrika, den USA und Großbritannien inne, zuletzt als Head of Global Alliances bei Speexx.

"Ich freue mich darauf, europäischen Organisationen das weltbeste maschinelle Lernen und Expertenwissen bereitzustellen, um ihnen zu helfen, ihre Ziele in Sachen Compliance, Sicherheit und Entwicklung von Führungskräften zu erreichen", so Herr Tounsi.

"Die Entscheidung, nach Europa zu expandieren, war ein logischer Schritt in unserer Geschäftswachstumsstrategie", so Don Spear, CEO von OpenSesame. "Durch die Präsenz in London werden wir unsere Global 2000-Kunden, Verlage und Partner in Europa besser unterstützen können."

Da sich die Schulung der Belegschaft rasant vom Klassenzimmer zum Online-Unterricht verlagert, verändert OpenSesame das Standard-eLearning-Modell, indem es einen umfassenden Katalog mit über 20.000 eLearning-Kursen von Hunderten der weltweit führenden Verlage anbietet und den Unternehmen dabei hilft, den Erfolg ihrer Schulungsprogramme zu gewährleisten. OpenSesame nutzt maschinelles Lernen und fachkundige Berater, um die bestmögliche Auswahl an Kursen für die veränderlichen Schulungsanforderungen der Unternehmen zusammenzustellen, wodurch die Mitarbeiterbeteiligung erhöht und die Nutzung von eLearning gesteigert wird. OpenSesame bedient eine breite Palette von Kunden, darunter Regierungen und Global 2000-Unternehmen in den Bereichen Dienstleistungen, Fertigung, Technologie und stark regulierte Branchen, wie beispielsweise Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen.

Über OpenSesame

OpenSesame hilft, die produktivsten und meistgeachteten Belegschaften der Welt zu entwickeln. Mit dem umfassendsten Katalog an eLearning-Kursen von den führenden Verlagen der Welt unterstützen wir Sie bei jedem Schritt von der Suche nach Kursen, über die Zuordnung zu Ihren Kernkompetenzen und die Synchronisierung mit Ihrem LMS, bis hin zur Steigerung der Nutzung und Verbesserung Ihrer L&E-Programme. Sie besitzen nicht nur die Flexibilität, zwischen verschiedenen Kaufoptionen bei OpenSesame auszuwählen, sondern werden es auch einfach finden, Ihre eLearning-Kurse zu verwenden und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.opensesame.com.

