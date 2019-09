Das CRM von Veeva gibt pharmazeutischen Außendienstmitarbeitern die richtigen Informationen an die Hand, die sie brauchen, um eine personalisierte Kundenerfahrung zu bieten

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass OPKO Health (NASDAQ:OPK), ein Diagnostik- und Pharmaunternehmen, sich für das mehrkanalige CRM von Veeva entschieden hat, um es den Außendienstmitarbeitern zu ermöglichen, relevante, zeitnahe und konforme Interaktionen mit medizinischen Fachkräften (Healthcare Professionals, HCPs) über bevorzugte Kanäle zu etablieren. Veeva CRM bietet OPKO Health die fortschrittlichsten Funktionen und ein umfassendes Kundenverständnis.

"Veeva CRM hilft unseren Teams im Außendienst, unsere Kunden in Echtzeit besser zu verstehen, damit wir effektiver und effizienter im richtigen Kanal Verbindung aufnehmen können", sagt Adria Parks-Herrera, Senior Marketing Director bei OPKO Health. "Der Umstieg von unserem altbewährten Anbieter auf das mehrkanalige CRM von Veeva wird es uns ermöglichen, das beste Kundenerlebnis zu bieten und unsere Beziehungen zu HCPs zu stärken."

Zusätzlich zum CRM wählte OPKO Health CLM (Customer Loyalty Management, Kundenloyalitätsmanagement) und CRM Approved Email (CRM genehmigte E-Mails) von Veeva für maßgeschneiderte Verkaufsgespräche und konforme E-Mails; Veeva Align für schnelle, genaue Gebietsausrichtungen und vereinfachte mehrkanalige Zyklusplanung; und das CRM-Event-Management von Veeva für die Durchführung vollständig integrierter Live-Events mit höherer Compliance.

"Life-Science-Unternehmen, von den größten bis hin zu aufstrebenden Biopharmazeutika-Unternehmen, verändern das Kundenengagement mit dem mehrkanaligen Veeva CRM", sagte David Logue, Senior Vice President of Commercial Strategy bei Veeva. "Erweiterte Funktionen in Veeva CRM steigern die Effizienz und Effektivität, damit OPKO Health seine Geschäftsstrategie weiterentwickeln kann."

Das mehrkanalige Veeva CRM ermöglicht es Vertriebsteams, beste Praxis und vollständige Kundeninformationen zu nutzen, um die Kundenbindung zu transformieren und gleichzeitig die Aufrechterhaltung der Compliance zu gewährleisten. Durch die nahtlose Integration von digitalen und persönlichen Kanälen erweitern Unternehmen ihre Reichweite und binden Kunden über den Kanal ihrer Wahl. Unserer Infografik können Sie entnehmen, wie Mitarbeiter dank Veeva CRM von jedem Gerät und von überall aus mehr erledigen können.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Veeva CRM finden Sie unter: veeva.com/eu/CRM

Vernetzen Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Folgen Sie @veeva_EU auf Twitter: twitter.com/veeva_eu

Liken Sie Veeva auf Facebook: facebook.com/veevasystems

Über OPKO Health

OPKO Health ist ein diversifiziertes Gesundheitsunternehmen. In der Diagnostik sind seine BioReference Laboratories das drittgrößte klinische Labor der Nation; GeneDx ist ein schnell wachsendes Gentest-Geschäft; der 4Kscore-Prostatakrebstest wird verwendet, um ein erhöhtes PSA zu bestätigen, um über die nächsten Schritte wie zum Beispiel die Prostatabiopsie zu entscheiden; Claros 1 ist eine Point-of-Care-Diagnostikplattform mit einem von der FDA zugelassenen Gesamt-PSA-Test und Testosteron-Test als fortschrittlichstem Test in der Entwicklung. In seiner pharmazeutischen Pipeline ist RAYALDEE das erste pharmazeutische Produkt, das auf den Markt gebracht wird. OPKO hat seinen Hauptsitz in Miami und verfügt über Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstätten weltweit. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie opko.com.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 775 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2019 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

2019 Veeva Systems, Inc., Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind Marken von Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. besitzt andere eingetragene und nicht eingetragene Marken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190905006063/de/

Contacts:

Roger Villareal

Veeva Systems

+1 925 264 8885

roger.villareal@veeva.com

Kiran May

Veeva Systems

+44 796 643 2912

kiran.may@veeva.com